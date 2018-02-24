В пакистанской провинции Синд запретили игрушечное оружие

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Власти одной из четырех провинций Пакистана Синд ввели запрет на игрушечные автоматы и пистолеты, сообщает местное издание Express Tribune.

По данным издания, запрет введен на производство, продажу, покупку, использование и демонстрацию игрушечных автоматов и пистолетов на всей территории провинции.

Решение было принято после того, как об этом попросила полиция, обратившись в департамент внутренних дел. Свою просьбу полиция обосновала тем, что "игрушечное оружие может быть использовано при совершении уличных преступлений".

Кроме того, в письме полиции говорилось, что "использование игрушечного оружия детьми приводит к серьезным травмам, а также отрицательно воздействует на умы детей".