В ЛНР опровергли заявления об артобстреле позиций силовиков

ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг сообщения об артиллерийском обстреле территории, подконтрольной украинским силовикам.

В субботу силовики заявили, что за минувшие сутки ополченцы 12 раз открывали огонь по их позициям в Луганской области, в том числе из артиллерийских систем 122 калибра, минометов, стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП.

"Украинская сторона не прекращает практику ложных обвинений в обстрелах военнослужащих Народной милиции ЛНР. Хотелось бы отметить, что наличие у линии боевого соприкосновения артиллерии крупного калибра Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует на протяжении длительного времени только на подконтрольной Киеву территории", — сказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что практически в каждом отчете наблюдатели указывают о взрывах, оцененных как огонь артиллерии, в районах подконтрольных ВСУ Светлодарска и Попасной.