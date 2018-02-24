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В мире

В соцсетях пристыдили Джастина Трюдо за его поведение в Индии

13:5024.02.2018
(обновлено: 14:13 24.02.2018)
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Трюдо танцует в Индии gifТрюдо танцует в Индии gif

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в Индию решил приобщиться к местной культуре, нарядившись в национальную одежду и станцевав. Однако многие пользователи Twitter, в том числе известные политики и журналисты, раскритиковали Трюдо.

Некоторые сочли неподобающим его внешний вид.

​"Я одна думаю, что причудливое платье Джастина Трюдо выглядит фальшивим и раздражает?", — пишет писательница Бхаавна Арора.

"Кто посоветовал Джастину Трюдо одеться как жениху на мероприятии в Бомбее? Не хватает только лошади и традиционного головного убора", — пишет индийский автор Шунали Кхуларр Шрофф.

"Другие лидеры одеваются так, когда приезжают в Канаду и другие страны? Мне это кажется странным",  — пишет Em.

​"Мы, индийцы, не одеваемся так каждый день, даже в Болливуде", — отметает Омар Абдулла, бывший главный министр Джамму и Кашмира.

​Газета India Today назвала "пошлой" одежду, выбранную канадским премьером, и предположила, что некоторых индийцев это может обидеть.

Отдельного внимания удостоилось видео, на котором Трюдо танцует под звуки барабанов под одобрительные крики зрителей.

​"Может кто-нибудь сказать ему, что индийцы не живут так, как будто они на съемках фильма в Болливуде круглые сутки", — комментирует это видео пользователь Атирав Капур.

"Кто-то должен напоминать ему каждые десять минут, что он — премьер-министр", — пишет пользователь The Dark.

"Это не мультикультурализм. Это желание быть популярным как рок звезда", — пишет Ашиш Ананд.

"Говорю от имени всех канадцев. Мне очень жаль, что он так себя вел во время своей поездки ", — пишет Marek Tymowski.

"Джастин Трюдо, вы это серьезно? Вы пытаетесь получить роль в болливудском фильме?", — спрашивает Don Jacyshyn.

"Это так неловко. Можете себе представить, как какое-нибудь официальное лицо приедет в Канаду, оденется в канадский смокинг и станцует ньюфаундлендскую джигу или типа того ", — пишет канадка Ясмин Мохаммед.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Некоторые СМИ назвали поездку Трюдо в Индию провалившейся. Со своим индийским коллегой Нарендрой Моди Трюдо встретился только на седьмой день своего визита. То, что индийский премьер не встретил Трюдо в аэропорту, многие сочли демонстрацией пренебрежения. Возможной причиной такого холодного приема является поддержка сикхов, которых в Нью-Дели считают сепаратистами.

За несколько часов до встречи с Моди канадская делегация пригласила на официальный обед в честь визита Трюдо в Нью-Дели Джаспала Атвала — сикхского экстремиста, в 1986 году пытавшегося убить индийского министра на канадской территории.

В итоге это приглашение было отозвано, однако Атвал успел сфотографироваться с женой министра и с другими сопровождающими лицами в Мумбаи.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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pdobreff
В следующих 50 лет в Чанада (Чайна + Канада) останутся только 2 политические партии - Китайской и Сикхской
13:57
24.02.2018
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vvm164
pdobreff, неправда Ваша. Еще и укрской.
14:38
24.02.2018
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