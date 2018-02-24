Силовики обстреляли из артиллерии Докучаевск, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (218)

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины города Докучаевска из артиллерии, выпустив 30 снарядов, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в субботу в оперативном командовании ДНР сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки.

"Наибольшая огневая активность зафиксирована с позиций 93-й отдельной механизированной бригады… Артиллеристы осуществили обстрел окраин Докучаевска из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив в сторону населенного пункта 30 снарядов. К счастью, жертв среди мирного населения на этот раз удалось избежать", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков также подверглись населенные пункты на горловском направлении, повреждения получили два дома.