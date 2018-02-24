В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москв

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москв

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе, заявил российский МИД.

"Подписав упомянутый закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет.

МИД также подчеркнул, что подписание документа создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения, а также может привести к эскалации обстановки на юго-востоке страны.

Подписание закона

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В субботу документ вступает в силу. В законе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными".

Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что документ легализует применение насилия против жителей республик.

Российский МИД ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".