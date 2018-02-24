При взрыве на юге Афганистана погиб человек

Военные на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото

Военные на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и десять ранены в результате взрыва в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

Отмечается, что среди пострадавших из-за подрыва смертника в городе Лашкаргах — школьники. Повреждены здания двух местных телевизионных станций.

Ранее в субботу прогремел взрыв в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения.

По данным миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек были ранены.