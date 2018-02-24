ВСУ нарушили перемирие в Донбассе восемь раз за сутки, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (212)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что украинские силовики выпустили по территории республики около 50 мин и артснарядов. Также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 164 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 76 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.