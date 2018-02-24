ВСУ нарушили перемирие в Донбассе четыре раза за сутки, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (212)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и БМП", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Калиново и Молодежное. Уточняется, что по территории республики было выпущено 45 мин и снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 13 раз открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки противник 13 раз нарушал режим прекращения огня", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным ВСУ, огонь велся на луганском и донецком направлениях из артиллерийских систем 122 калибра, минометов, стрелкового оружия, гранатометов, минометов 120 калибра и вооружения БМП.