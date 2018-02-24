Пентагон отказался обсуждать тактику борьбы с нарушением санкций по КНДР

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон не комментирует сообщения о планах перехватывать силами США и их союзников суда, нарушающие санкции против КНДР, заявил РИА Новости представитель ведомства Кристофер Логан.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация США и ряд стран в Азии готовятся расширить перехват судов, которые подозревают в нарушении санкций по Северной Кореи. По данным агентства, план включает возможную отправку сил береговой охраны США для перехвата и обыска судов.

"Министерство обороны (США) по-прежнему намерено поддерживать кампанию максимального давления (на КНДР), развивать и поддерживать военные варианты действий для президента и подтверждать железные гарантии безопасности Республики Корея", — заявил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать наличие подобных планов.

"Министерство обороны продолжает предоставлять поддержку кампании максимального давления, но мы не будем обсуждать конкретную тактику, методы, процедуры или будущие действия", — продолжил он.