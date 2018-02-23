В ОБСЕ заверили РФ, что уделят внимание нарушению прав русских на Украине

ВЕНА, 23 фев – РИА Новости. Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер заверил делегацию РФ на Парламентской ассамблее организации, что уделит внимание проблеме ущемления прав русских на Украине и в Прибалтике, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ на ПА ОБСЕ Петр Толстой.

Очередная, 17-я зимняя сессия ПА ОБСЕ состоялась 22-23 февраля в Вене.

По словам депутата, делегация РФ на заседании Парламентской ассамблеи поставила три вопроса, касающихся соблюдения прав человека и ситуации на Украине: нападение на Российский центр науки и культуры, подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции и закон об образовании, седьмая статья которого противоречит конституции Украины и уже получила критическую оценку со стороны Венецианской комиссии.

"Об этом же мы говорили и на встрече с верховным комиссаром по делам нацменьшинств господином (Ламберто) Заньером, с которым мы сегодня полтора часа беседовали, в том числе о ситуации с правами русских на Украине и в Прибалтике. Мы показали ему наше понимание ситуации, и, во всяком случае, от него мы получили заверения, что со своей стороны верховный комиссар будет делать все возможное, чтобы преодолеть нарушения европейских принципов, которые существуют в этих странах", — сказал Толстой.

Он отметил, что делегация РФ также встретилась с коллегами из Нидерландов по этому вопросу.

"Мы встречались с делегацией Нидерландов. Они выразили заинтересованность понять наш взгляд на нарушение прав национальных меньшинств законом об образовании на Украине. Мы довольно долго с ними разговаривали на эту тему, около часа. Они нас благодарили за возможность напрямую обсудить эти вещи", — добавил Толстой.