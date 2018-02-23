Лидеры ЕС выступили против слияния постов глав Еврокомиссии и Евросовета

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза не поддержали в пятницу предложение объединить посты председателей Еврокомиссии и Европейского совета, заявил глава совета Дональд Туск.

Глава Еврокомиссии (исполнительной коллегии ЕС) Жан-Клод Юнкер ранее выступил за слияние своего поста с постом председателя Евросовета, но только после истечения своего мандата и мандата Туска.

"У нас нет аппетита продвигать это", — сказал Туск журналистам по завершении неформальной встречи в верхах.

Юнкер ранее мотивировал свое предложение тем, что "европейский пейзаж был бы более читаемым и более понятным, если бы европейским кораблем управлял один капитан".

Сейчас председателя Еврокомиссии избирают лидеры стран ЕС (Европейский совет), а затем утверждает Европарламент.