Трамп назвал первый год работы его администрации самым успешным в истории

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 23 февраля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 23 февраля 2018

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что первый год работы его администрации стал лучшим в истории Америки.

Об этом он заявил, выступая на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне.

"Честно говоря, у моей администрации, а не у меня был наиболее успешный первый год в истории среди всех президентов (США. — Прим. ред.). Я верю в это!" — сказал Трамп.

В качестве доказательства своих слов он рассказал о налоговой реформе, отказе от невыгодных торговых соглашений, усилиях в сфере реформ иммиграции и здравоохранения.

Оценка Трампа расходится с данными опросов общественного мнения. Так, согласно опубликованному 22 января агентством Gallup рейтингу, лишь 38,4% американцев одобряли работу Трампа в его первый год на посту президента. Сообщалось, что этот показатель на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем у его предшественников. Традиционно, отмечали составители опроса, по прошествии первого года в Белом доме президенты США имеют рейтинг выше 50%, исключением до Трампа был лишь президент-демократ Билл Клинтон.

Сейчас, согласно опубликованному в среду опросу, проведенному Quinnipiac University, рейтинг Дональда Трампа продолжает падать: 58% американцев не одобряют работу президента, уровень поддержки составляет 37%.