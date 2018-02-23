Рэпер ST опубликовал видео конфликта с полицией в Бильбао

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) выложил в интернет видео конфликта с полицией испанского города Бильбао перед матчем "Спартак" — "Атлетик". Ролик опубликован в Instagram-аккаунте артиста.

"Шел. Болел. Пел. Задержали", — говорится в подписи к видео.

Публикация от Alexander ST Stepanov (@st_stoizsta) Фев 23, 2018 в 3:12 PST

На записи видно, как несколько правоохранителей окружают рэпера и отводят к полицейской машине, чтобы досмотреть его. После этого музыканта отпускают.

В ответ на происшествие толпа болельщиков назвала рэп-исполнителя "красавчиком".

"Надеюсь, все хорошо", — пишут в Instagram обеспокоенные фанаты.

"Несправедливо", — считает один из пользователей соцсети.

"Матч хоть не пропустил?" — спрашивает gazfan.

В четверг в рамках 1/16 финала Лиги Европы в испанском Бильбао состоялся матч между "Спартаком" и "Атлетиком". Несмотря на победу со счетом 2:1, москвичи не смогли выйти в следующий раунд, уступив по сумме двух встреч.

По данным СМИ, в день матча полицейские задержали троих россиян. В результате столкновений погиб один испанский полицейский, причиной смерти стали проблемы с сердцем.