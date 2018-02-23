Трамп заявил, что сделка с Ираном "чудовищна", а Керри худший переговорщик

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка с Ираном — одностороння, а экс-госсекретарь США Джон Керри, который ее заключал, возможно, худший переговорщик, которого он когда-либо встречал.

"Это была чудовищная сделка. Кто мог бы подумать, что вы отдадите 150 миллионов долларов стране, которая никогда не уважала нас… Керри, возможно, самый плохой переговорщик, которого я когда-либо видел", — заявил президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне.

В октябре 2017 года Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" иранской сделки. Он также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.