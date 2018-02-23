Трамп пообещал американцам сохранить их право на владение оружием

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что будет защищать их право на владение оружием.

"Они (демократы) заберут у вас Вторую поправку, но мы никогда этого не допустим", — заявил президент, выступая на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне.

Аудитория встретила восторженными возгласами слова Трампа.

Обращаясь к аудитории Трамп призвал республиканцев и консерваторов "не терять энтузиазма" для победы на предстоящих выборах и не допустить прихода к власти демократов.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Дебаты о необходимости ограничений оборота оружия вновь активизировались после того, как на прошлой неделе бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.

Трамп после трагедии во Флориде подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку штурмового оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей.