На Украине расследуют появление советской символики на марше в Кривом Роге

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии прошли маршем с красными флагами во время празднования дня освобождения города Кривой Рог, правоохранители начали служебное расследование, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Украины.

По данным местных СМИ, накануне в городе Кривой Рог прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами.

"Вчера, 22 февраля, военнослужащие Нацгвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующий Нацгвардией назначил служебное расследование", — говорится в сообщении МВД в Twitter.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.