На Украине 160 польских памятников назвали незаконными

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Более 160 польских памятников на территории Украины установлены без разрешительной документации, сообщил в пятницу директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Институт создал перечень памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ веке, установленных на территории Украины. В перечень внесена информация о 323 объектах, из которых 166 не имеют необходимых разрешительных документов", — говорится в отчете института, который презентовал Вятрович на брифинге.

По его словам, сформирован перечень украинских памятников на польской территории, Киев видит нежелание польской стороны решать вопрос их легализации.

"Несмотря на то, что судьбу этих памятников можно было решить на уровне Институтов национальной памяти двух стран, министерств культуры, вопрос поднялся аж до уровня президентов. Надеемся, эту тему удастся все-таки решить", — добавил Вятрович.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.