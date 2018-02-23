На Украине 160 польских памятников назвали незаконными

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Более 160 польских памятников на территории Украины установлены без разрешительной документации, сообщил в пятницу директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, сформирован перечень украинских памятников на польской территории, Киев видит нежелание польской стороны решать вопрос их легализации.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.