МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Все четыре фракции Государственной Думы призвали международные структуры осудить принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса.

"Депутаты Верховной рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств", — говорится в заявлении фракций, опубликованном на сайте нижней палаты парламента РФ.

Подчеркивается, что депутаты Госдумы "обращают внимание ООН, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства-гаранты минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины".

Депутаты также обратили внимание мирового сообщества на то, что усугубление ситуации происходит из-за фактического отказа властей Украины от наказания виновных в убийствах на киевском Майдане, совершении государственного переворота и последующих преступлениях.

В Госдуме отметили, что в принятом документе отсутствует даже упоминание о минских соглашениях. Кроме того, закон о реинтеграции Донбасса исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, а также "не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против переворота, никакой всеобъемлющей амнистии для участников событий на юго-востоке Украины".

"Отказывая населению Донецкой и Луганской областей в гражданских правах, возлагая на Российскую Федерацию всю ответственность за социально-экономическое положение Донбасса в созданных Киевом условиях войны и блокады, Верховная рада Украины готова признавать только рождение и смерть людей в зоне конфликта", — заявили в Госдуме.

Также в заявлении отмечается, что "проникнутый ненавистью закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ведет к войне, а не к миру". В Госдуме также добавили, что закон направлен против РФ и россиян, живущих на Украине.

Депутаты Госдумы призвали власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, согласно закону, будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

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