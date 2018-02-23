В ОБСЕ игнорируют украинский закон о реинтеграции Донбасса, заявил Слуцкий

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ не реагирует должным образом на украинские законы о реинтеграции Донбасса и образовании, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности.

"ПА ОБСЕ игнорирует так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который ставит крест на выполнении минских соглашений, и не осуждает этот позорный документ. А также по непонятной причине не обсуждает и не осуждает украинский закон об образовании, нарушающий Европейскую конвенцию по правам человека", — приводит слова Слуцкого его пресс-служба.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, РФ названа в нем "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, согласно закону, будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.