Transparency International требует расследовать поджог редакции в Ровно

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине потребовала от правоохранителей оперативно расследовать поджог офиса интернет-издания "Четвертая власть" в городе Ровно.

Ранее редакция издания "Четвертая власть" заявила, что неизвестный в четверг вечером пытался поджечь их офис. Полиция Ровенской области завела уголовное дело, проводится расследование.

"Вечером 22 февраля состоялся поджог офиса организации "Четвертая власть" в городе Ровно. Transparency International Украина считает, что эти действия связаны с разоблачением журналистами коррупционных схем и требует от правоохранителей оперативного расследования", — говорится в заявлении организации.

Организация заявляет, что поджог произошел, когда сотрудники еще работали в редакции. В организации связывают поджог с профессиональной деятельностью: журналисты расследовали масштабные коррупционные сделки.

"Такие нападения на антикоррупционеров недопустимы, угрожают гражданскому обществу и, по мнению глобального движения Transparency International, до сих пор являются препятствием для движения Украины вверх в Индексе восприятия коррупции", — добавили в организации.