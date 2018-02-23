ЕС выделит почти 200 миллионов евро на борьбу с терроризмом в зоне Сахеля

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз и его страны-члены обязались выделить 176 миллионов евро на поддержку совместных сил по борьбе с терроризмом и организованной преступностью в зоне Сахеля, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Взнос Евросоюза и его членов — 176 миллионов евро", — сказала она журналистам по итогам международной конференции по Сахелю в Брюсселе.

Могерини напомнила, что в июне-июле ЕС уже выделил на поддержку антитеррористических сил 50 миллионов евро.

Совместные силы по борьбе с терроризмом и оргпреступностью в зоне Сахеля насчитывают 5 тысяч военных и полицейских из Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Чада и Мавритании. Полной операционной готовности сводный воинский контингент должен достичь нынешней весной.