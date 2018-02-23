Мэра сицилийского города арестовали по обвинению в коррупции при подрядах

РИМ, 23 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Мэр сицилийского города Ачиреале и еще семь человек арестованы по обвинению в коррупции при проведении государственных подрядов, сообщает Финансовая гвардия Италии.

По версии следствия, Роберто Барбагалло, ставший мэром 50-тысячного города Ачиреале в 2014 году, попросил знакомого полицейского проверить бизнес двух братьев, местных коммерсантов, и назначить им штрафы, которые они попытались бы отменить, обратившись к самому Барбагалло. Взамен политик просил их организовать голосование в пользу "своего" кандидата на региональных выборах, прошедших в минувшем ноябре.

Другой эпизод коррупционного дела касается подряда по расширению местного кладбища: в документации предполагаемые мошенники указали так и не проведенные, но оплаченные консультации и проверки. За фиктивные работы ответственный сотрудник службы гражданской обороны перечислил якобы выполнившей их фирме 6600 евро. Были выявлены аналогичные махинации при строительстве беговой дорожки на местном стадионе и футбольного поля в соседнем городе Мальванья.

Пятерым фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде лишения свободы, еще трое помещены под домашний арест.

В конце января итальянские карабинеры арестовали более 50 человек в рамках крупной операции по борьбе с сицилийской мафией "Коза ностра". В числе задержанных оказались представители 16 мафиозных семей сицилийской провинции Агридженто и мэр города Сан-Бьяджио-Платани.