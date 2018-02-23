Мэра сицилийского города арестовали по обвинению в коррупции при подрядах

РИМ, 23 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Мэр сицилийского города Ачиреале и еще семь человек арестованы по обвинению в коррупции при проведении государственных подрядов, сообщает Финансовая гвардия Италии.
Другой эпизод коррупционного дела касается подряда по расширению местного кладбища: в документации предполагаемые мошенники указали так и не проведенные, но оплаченные консультации и проверки. За фиктивные работы ответственный сотрудник службы гражданской обороны перечислил якобы выполнившей их фирме 6600 евро. Были выявлены аналогичные махинации при строительстве беговой дорожки на местном стадионе и футбольного поля в соседнем городе Мальванья.
Пятерым фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде лишения свободы, еще трое помещены под домашний арест.
В конце января итальянские карабинеры арестовали более 50 человек в рамках крупной операции по борьбе с сицилийской мафией "Коза ностра". В числе задержанных оказались представители 16 мафиозных семей сицилийской провинции Агридженто и мэр города Сан-Бьяджио-Платани.