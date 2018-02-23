В ЛНР в субботу пройдут работы по восстановлению сотовой связи

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Работы по восстановлению поврежденного из-за обстрела кабеля мобильного оператора "Vodafone-Украина" планируют начать 24 февраля, заявил журналистам первый замминистра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Луганской народной республики Юрий Першиков.
"На данный момент место повреждения кабеля локализовано. Специалисты Минкомсвязи ЛНР начали подготовительные работы по его восстановлению", — отметил Першиков.
Министерство обратилось в соответствующие организации, в том числе международные, с просьбой обеспечить "режим тишины" на время проведения восстановительных работ. "О точных сроках завершения ремонтных работ говорить преждевременно, поскольку авария достаточно серьезная и восстановление потребует времени", — добавил замминистра.
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