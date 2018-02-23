В ЛНР в субботу пройдут работы по восстановлению сотовой связи

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Работы по восстановлению поврежденного из-за обстрела кабеля мобильного оператора "Vodafone-Украина" планируют начать 24 февраля, заявил журналистам первый замминистра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Луганской народной республики Юрий Першиков.

Ранее работа оператора "Vodafone-Украина" была прекращена на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

"На данный момент место повреждения кабеля локализовано. Специалисты Минкомсвязи ЛНР начали подготовительные работы по его восстановлению", — отметил Першиков.

По его словам, специалисты в ходе подготовки к ремонтным работам сделали вывод о преднамеренном повреждении кабеля. "В субботу утром, если будет обеспечен "режим тишины" и необходимая для ремонта погода, наши специалисты планируют приступить к восстановлению. Будет установлен шатер для проведения точечной варки оптоволоконного кабеля", — сказал Першиков.

Министерство обратилось в соответствующие организации, в том числе международные, с просьбой обеспечить "режим тишины" на время проведения восстановительных работ. "О точных сроках завершения ремонтных работ говорить преждевременно, поскольку авария достаточно серьезная и восстановление потребует времени", — добавил замминистра.

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