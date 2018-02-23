Мун Чжэ Ин и Иванка Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и дочь и советник президента США Иванка Трамп обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове в ходе закрытой встречи в Сеуле, передает агентство Ренхап.

Беседа продолжалась 35 минут. В ходе встречи стороны коснулись вопросов о диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном и о проведении межкорейского саммита.

По данным агентства, Иванка Трамп передала Мун Чжэ Ину послание от американского лидера и в очередной раз подтвердила приверженность США стратегии максимального давления на КНДР.

В свою очередь южнокорейский президент призвал власти США активно вести диалог с КНДР для разрешения проблемы вокруг северокорейской ядерной программы, а также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его поддержку межкорейского диалога.

Иванка Трамп возглавила американскую делегацию, прибывшую на закрытие Олимпиады в Пхенчхане.