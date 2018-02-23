В Раде рассказали, как Киев мог "лишить смысла" референдум в Крыму

Черное море на закате у поселка Партенит в Крыму. Архивное фото

Черное море на закате у поселка Партенит в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Куницын в эфире телеканала "112" рассказал, как в 2014 году Киев мог "лишить смысла" референдум в Крыму.

По словам Куницына, который был в то время премьером республики в составе Украины, в разгар кризиса он предложил властям в короткий срок дать Крыму "любые полномочия", чтобы те потеряли желание голосовать за воссоединение с Россией.

"Надо было отдать полномочия Крыму, сделать бессмысленным референдум", — заявил депутат.

Он отметил, что таким образом новые власти смогли бы выиграть время и взять под контроль силовые структуры.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане сделали выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".