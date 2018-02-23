Ющенко считает, что миротворцы в Донбассе выполнят важную функцию

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе будет важным компонентом для урегулирования ситуации в регионе, но для полного разрешения конфликта необходимо национальное единение.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

"Миротворческая миссия — это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию. Но если мы не наведем национальный строй, если мы не проснемся от национального безразличия, что с нами происходит сегодня, если мы не станем цельными, идентичными … нас легко будет разложить независимо от того, будут ли миротворцы", — заявил Ющенко в пятницу в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".