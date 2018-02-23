В Раде обсуждают возможность закрепления в конституции курса Украины в НАТО

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Возможность закрепления евроатлантического курса Украины на уровне конституции страны обсуждается в Верховной раде, заявила в пятницу представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.