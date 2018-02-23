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В мире

Глава ЦИК Белоруссии допустил изменение избирательного законодательства

14:0923.02.2018
(обновлено: 14:12 23.02.2018)
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© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкФлаг Белоруссии. Архивное фотоФлаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что не исключено внесение изменений в избирательное законодательство страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Белоруссии 18 февраля прошли выборы депутатов местных советов. Оппозиция и правозащитные организации Белоруссии раскритиковали выборы, в частности, процедуру подсчета голосов, указав, что при проведении избирательной кампании Минск не учел замечания БДИПЧ ОБСЕ. В свою очередь Евросоюз призвал Белоруссию возобновить работу над реформой избирательного законодательства и процесса выборов.

"Вполне возможно, что (шаги по реформированию избирательного законодательства – ред.) будут. Определенные предложения есть", — сказала Ермошина журналистам в пятницу в Минске.

Глава ЦИК отметила, что решения по принятию шагов в реформировании избирательного процесса принимает "субъект законодательной инициативы – глава государства или парламент". Со своей стороны, продолжила Ермошина, ЦИК продолжит работать над совершенствованием организационного аспекта выборов, устранять "слабые звенья", которые выявила прошедшая кампания. Она выразила уверенность, что следующие местные выборы в Белоруссии через четыре года пройдут по измененному законодательству. "Думаю, изменения за этот период в закон будут внесены", — сказала Ермошина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Касательно заявления ЕС, председатель комиссии обратила внимание, что представители Еврокомиссии не наблюдали за местными выборами в Белоруссии и "вряд ли какие-то заявления с его (Евросоюза – ред.) стороны здесь уместны".

В целом глава ЦИК отметила, что прошедшую кампанию по выборам в местные советы можно назвать успешной и результативной. "Думаю, она прошла в более демократических условиях, чем четыре года назад. Она представила более интересный сценарий выборов в отдельных регионах, например, в Минске, Могилевской области. Она существенно обогатила правоприменительную практику по организации и проведению выборов. Итоги кампании меня удовлетворяют", — сказала Ермошина.

По итогам голосования на местных выборах в Белоруссии были избраны 18 тысяч депутатов, которые сформируют 1309 местных советов. Представители оппозиционных партий не прошли в облбеастные советы и Минский городской совет депутатов. Явка на выборах составила 77,05%. При этом в период досрочного голосования, которое продлилось с 13 по 17 февраля, со своим волеизъявлением определились около 35% граждан. На предыдущих местных выборах в 2014 году явка достигла почти 78%.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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olmanov
Удивительно! Выборы, которые всему народу Безразличны имеют колоссальную явку!
И "радостно", что они с каждым разом становятся все более демократичнее и еще более совершенствуются...
Все в восторге! Особенно люди...
14:58
23.02.2018
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Руслан Тлеуж
Оппозиция не смогла провести ни одного депутата ни в один областной совет? Значит, такой у нее рейтинг. В России в каждом ЗакСе оппозиционеры сидят, по несколько депутатов.
14:27
23.02.2018
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