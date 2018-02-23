Коломойского допросили по делу о махинациях в Приватбанке

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Следствие допросило одного из бывших акционеров украинского Приватбанка бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в банке, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Игорь Валерьевич (Коломойский) был допрошен в посольстве Украины", — сказал Луценко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
По его словам, по делу Приватбанка также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители Приватбанка, подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова, экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и премьер Владимир Гройсман.
Правительство Украины в конце 2016 года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным владельцем которого являлся Коломойский. Минфин стал собственником 100% акций Приватбанка. Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.