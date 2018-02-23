Саакашвили никому не страшен с электоральной точки зрения, считает Луценко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что с точки зрения электорального веса бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили никому не страшен на Украине.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины в среду запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

"Саакашвили вообще не страшен никому с точки зрения политического веса. Я ему это говорил как генпрокурор. Но благодаря его агрессивной риторике, вокруг него собираются чрезвычайно агрессивные лица. У одного из них мы изъяли 20 килограммов пластида. Для сведения: 20 килограммов пластида снесут одну стену Верховной рады полностью. И это факт", — заявил Луценко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

Он отметил, что не обвиняет в этом Саакашвили, польку тот, скорее всего, и не знает. "Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев. А в нищенстве страны, во время военной ситуации их очень много", — добавил генпрокурор.

В конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.