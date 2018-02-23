МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля.

"Прежде всего, счастья и везения всем защитникам Донбасса. У вас все по-настоящему там. Настоящая военная работа. Подлинный героизм. Дай вам бог и счастья такого же настоящего и полного", — сказал Сурков в интервью Донецкому агентству новостей.

Он также рассказал, что сам служил "в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии" и собирается в честь праздника встретиться со служившими друзьями.

Сурков также отметил, что время, проведенное в армии, было не столько трудным, сколько полезным.

"Полезно было. Много времени на свежем воздухе. Бегали много, ходили много, стреляли много. Я ведь до армии ничего тяжелее пивной кружки в руках не держал. А тут автомат, гранатомет, цинк с патронами и страшно неудобными ручками. Совсем другое дело", — сказал он.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. В этот день россияне, как правило, чествуют тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил, но также дата стала поводом поздравить всех мужчин.