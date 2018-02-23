Более десяти человек задержали после протестов у Верховного суда Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (510)

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra задержали 12 человек в ходе акции протеста у здания Верховного суда Каталонии в Барселоне, пишет газета Mundo.

Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, в пятницу утром около 100 человек собрались у главного входа в здание суда. Участники протеста, организованного "Комитетами в защиту республики", приковали себя к воротам, чтобы "остановить высший орган несправедливости в Испании".

По данным полиции, протестующие блокировали вход в здание Верховного суда в течение часа.

Как сообщают СМИ, акция протеста приурочена к 37-й годовщине попытки переворота в Испании 23 февраля 1981 года. Также митингующие требовали освободить из тюрьмы сторонников независимости региона.

AMPLIAMOS | Detenidas 12 personas que se concentraron esta mañana frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña https://t.co/KVY1K966ZH Se encadenaron a las puertas de la corte para "parar el máximo órgano de la injusticia del Estado español" pic.twitter.com/H8Tb0PoewX — Europa Press (@europapress) 23 февраля 2018 г.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным правительством Испании и обжалован в Конституционном суде. Позже суд признал этот референдум незаконным. 27 октября на основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155 статьи конституции. 28 октября премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.