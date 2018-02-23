МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Замдиректора ФСБ РФ — руководителя аппарата НАК Игорь Сироткин на брифинге в Совбезе ООН в Нью-Йорке уделил особое внимание сотрудничеству в противодействии иностранным боевикам-террористам, говорится на сайте ФСБ РФ.

В ходе брифинга Сироткин проинформировал членов Контртеррористического комитета Собеза ООН о выстроенной в России общегосударственной системе противодействия терроризму, а также об итогах работы XVI Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, которое состоялось в октябре 2017 года в Краснодаре.

"Руководитель аппарата НАК осветил контртеррористическую повестку дня совещания, уделив особое внимание международному сотрудничеству в противодействии иностранным боевикам-террористам, радикализации населения и его вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению идеологии терроризма. Сделал акцент на возможностях функционирующего на базе аппарата НАК Международного банка данных по противодействию терроризму", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что уделяется особое внимание выработке мер противодействия использованию террористическими структурами информпространства, обратил внимание членов СБ ООН на принятое участниками XVI Совещания совместное заявление, продемонстрировавшее консолидированную позицию спецслужб в поддержку Резолюции СБ ООН 2354 (2017), а также проинформировал участников заседания о проведении XVII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов на территории РФ в 2018 году.