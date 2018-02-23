Правящая партия Азербайджана представила в ЦИК подписи за Алиева на выборах

БАКУ, 23 фев — РИА Новости. Правящая партия "Новый Азербайджан" представила в Центральную избирательную комиссию подписи избирателей, собранные для регистрации кандидатуры действующего главы Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах 11 апреля.

Ранее Центризбирком Азербайджана утвердил выдвижение в качестве кандидатов Алиева и еще 12 человек. Действующего главу государства выдвинула партия "Новый Азербайджан". При этом ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"Собранные подписи представлены в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и инструкцией, принятой ЦИК", — сообщили РИА Новости в партии.

Согласно Избирательному кодексу, кандидат должен собрать не менее 40 тысяч подписей на территории каждого из как минимум 60 избирательных округов. В каждом округе должно быть собрано не менее 50 подписей.

"В каждом из существующих 125 округов партия успешно завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Алиева", — уточнили в партии.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. При этом в конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.