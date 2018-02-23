Украина продвинулась на 41% в имплементации соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украина продвинулась на 41% в имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В целом Украина по выполнению соглашения об ассоциации продвинулась, по нашим подсчетам, на 41%", — сказала вице-премьер на конференции, посвященной подведению промежуточных итогов имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ключевыми задачами на 2018 год с точки зрения выполнения соглашения украинское правительство рассматривает реформы в сфере транспорта, таможни, общественного здоровья, а также усовершенствование госконтроля безопасности пищевых продуктов, добавила она.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Ранее посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли выразил возмущение промедлением Киева во внедрении соглашения об ассоциации.