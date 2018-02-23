На Украине неизвестные подожгли офис издания "Четвертая власть"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Неизвестные подожгли офисное здание на улице Дубенской в городе Ровно, где расположена редакция местного издания "Четвертая власть", пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Неизвестный мужчина зашел в дом, оставил там две пластиковые бутылки с бензином и поджег их. Огонь увидел сын потерпевшего, 37-летнего жителя Ровно, который в этот момент сошел со второго этажа и сразу бросился звать на помощь. Огнем повреждена комната офисного помещения и уничтожены мебель. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Хозяин дома связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.
Издание часто проводит журналистские расследования.
У Рівному напали на офіс "Четвертої влади" (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)https://t.co/AV8hahqPJU pic.twitter.com/zABOqtH90V— UA:Рівне (@UaRivne) 22 февраля 2018 г.
Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Редакция издания "Четвертая власть" на своей странице в Facebook также заявила, что неизвестный пытался поджечь их офис. "Около 19.00 (20.00 мск) в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении редакции.