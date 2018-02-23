На Украине неизвестные подожгли офис издания "Четвертая власть"

На месте пожара в здании, где расположена редакция местного издания Четвертая власть, в городе Ровно, Украина. 23 февраля 2018

На месте пожара в здании, где расположена редакция местного издания Четвертая власть, в городе Ровно, Украина. 23 февраля 2018

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Неизвестные подожгли офисное здание на улице Дубенской в городе Ровно, где расположена редакция местного издания "Четвертая власть", пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, пожар произошел в четверг вечером.

"Неизвестный мужчина зашел в дом, оставил там две пластиковые бутылки с бензином и поджег их. Огонь увидел сын потерпевшего, 37-летнего жителя Ровно, который в этот момент сошел со второго этажа и сразу бросился звать на помощь. Огнем повреждена комната офисного помещения и уничтожены мебель. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Хозяин дома связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

Издание часто проводит журналистские расследования.

Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Редакция издания "Четвертая власть" на своей странице в Facebook также заявила, что неизвестный пытался поджечь их офис. "Около 19.00 (20.00 мск) в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении редакции.