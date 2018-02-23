В ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметров, различные виды гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что украинские силовики выпустили 37 мин по территории республики. Также при обстрелах использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Донецкое направление: минометы 120 миллиметров — 27 мин, 82 миллиметра — 10 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 76 единиц", — сказал представитель ведомства.