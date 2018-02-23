В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, автоматические гранатометы станковые и крупнокалиберные пулеметы", — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Нижнее Лозовое, Фрунзе, Калиновка и Первомайск. Всего по территории республики было выпущено 60 снарядов, мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, один получили ранения.

Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook , за прошедшие сутки зафиксировано "19 прицельных обстрелов". "Погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен", — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, огонь велся на луганском и донецком направлениях из минометов 120 и 82 калибров, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.