МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Заключенный в штате Флорида перед казнью издал "душераздирающий крик", назвав исполнителей приговора "убийцами", сообщает местная газета Orlando Sentinel.

Эрик Бранч был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и убийство студентки колледжа, которое произошло еще в 1993 году.

По данным издания, 47-летний мужчина начал кричать в тот момент, когда ему вводили смертельную инъекцию, в состав которой входит сильнодействующее успокоительное. Отмечается, что Бранч бился в конвульсиях на медицинской каталке и трижды выкрикнул "убийцы" прежде, чем медики зафиксировали его смерть.

В департаменте исполнения наказаний штата заявили об отсутствии признаков того, что заключенный кричал из-за введенного ему препарата.

В прошлом тюремные власти в ряде штатов подвергались критике из-за неудачных инъекций, вызывавших мучения казненных.