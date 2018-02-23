МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правительство Гаити на два месяца приостановило в стране деятельность британского подразделения международной благотворительной организации Oxfam, сотрудники которой подозреваются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает местная газета Nouvelliste.

Ранее газета Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что сотрудники Oxfam, оказывавшие помощь на Гаити после разрушительного землетрясения, якобы пользовались услугами проституток, в том числе, возможно, несовершеннолетних. Сотрудники Oxfam также были обвинены в сексуальной эксплуатации, просмотре порнографии, травле и запугивании.

В правительстве Гаити осудили действия работников Oxfam, назвав их "тяжким посягательством на достоинство гаитянского народа".

Несколько дней назад руководство Oxfam извинилось перед правительством Гаити за ненадлежащее поведение сотрудников и передало гаитянским властям всю информацию, собранную в ходе внутреннего расследования. Oxfam опубликовала отчет о проведенном расследовании, изменив имена фигурирующих в нем людей, исходя из рекомендаций ООН относительно материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией и насилием.

Oxfam 9 февраля признала справедливыми обвинения в ненадлежащем поведении в адрес своих сотрудников на Гаити. Компания отмечает, что четыре сотрудника Oxfam были уволены, а трое других, включая регионального директора, отстранены от работы на время проведения внутреннего расследования.