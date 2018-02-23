Постпредство КНДР в ООН обвинило генсека в провоцировании ссоры с Пхеньяном

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Северокорейское представительство при ООН обвинило генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в провоцировании ссоры с Пхеньяном путем "неосмотрительных реплик" о международных санкциях против КНДР.
На прошлой неделе Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о важности сохранения международных санкций и давления на КНДР, чтобы найти пути денуклеаризации Корейского полуострова.
В заявлении северокорейского постпредства высказывания Гутерреша названы "абсурдной казуистикой", провоцирующей "ссору с Пхеньяном" и недопустимой для генерального секретаря ООН.
"Кристально ясно, что ядерный вопрос на Корейском полуострове возник и приобрел серьезность всецело по вине США, которые должны нести за это полную ответственность", — заявили дипломаты КНДР.