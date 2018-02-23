Постпредство КНДР в ООН обвинило генсека в провоцировании ссоры с Пхеньяном

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Северокорейское представительство при ООН обвинило генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в провоцировании ссоры с Пхеньяном путем "неосмотрительных реплик" о международных санкциях против КНДР.

На прошлой неделе Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о важности сохранения международных санкций и давления на КНДР, чтобы найти пути денуклеаризации Корейского полуострова.

В заявлении северокорейского постпредства высказывания Гутерреша названы "абсурдной казуистикой", провоцирующей "ссору с Пхеньяном" и недопустимой для генерального секретаря ООН.

"Кристально ясно, что ядерный вопрос на Корейском полуострове возник и приобрел серьезность всецело по вине США, которые должны нести за это полную ответственность", — заявили дипломаты КНДР.

КНДР, объявив себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.