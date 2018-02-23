В ФАТХ рассказали, когда Аббас вернется на родину после обследования в США

ГАЗА, 23 фев — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас в течение двух дней вернется на родину по завершении медицинского обследования в США, которое показало, что его здоровье "превосходно", заявил официальный представитель правящего движения ФАТХ Усама аль-Кавасми.

Он заверил, что госпитализация, о которой стало известно накануне, носила плановый характер и не связана с ухудшением самочувствия 82-летнего политика.

"Обследование, которое президент Аббас прошел в американской больнице, было рутинной процедурой", — говорится в заявлении аль-Кавасми.

"Президент завтра покинет больницу, вылетит в Иорданию, а оттуда послезавтра приедет на родину", — отметил он.

В США Аббас летал для участия в заседании Совета Безопасности ООН, где призывал к созыву ближневосточной мирной конференции и созданию нового многостороннего механизма урегулирования конфликта с Израиле взамен многолетней американской монополии на посредничество.