МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. Потомки русских эмигрантов первой волны приветствовали воссоединение России с Крымом. Именно от берегов этого полуострова их предки отправились на чужбину в 1920 году. Теперь, когда внуки и правнуки изгнанников посещают Крым, они попадают под санкции новой киевской власти. В списке украинского сайта "Миротворец" — десятки граждан стран Евросоюза русского происхождения. Некоторым из них теперь прямо угрожают убийством, а их личные данные похищают.
"Говорили, что нужно резать москалей"
Кошко-младший рассказал РИА Новости о столкновениях с украинцами после возвращения Крыма. "Во Францию приезжает много выходцев из этой страны, и часто это небогатые люди, у которых нет работы. В большинстве своем к ним нет претензий, но и неприятные личности встречаются. В Латинском квартале в Париже у нас был русский ресторан. На него стали нападать украинские хулиганы: скандалили по вечерам, протыкали шины, заклеивали замки, и все закончилось скверно. Заведение закрылось, владельцы уехали. Это тем более абсурдно, ведь жена хозяина была украинка", — делится неприятными воспоминаниями Кошко.
"От сторонников Майдана можно слышать, что они будут резать москалей. Я спросил их: в вашей стране призывают в армию, почему же вы не пошли в нее, а отправились сюда, во Францию, где никакой войны нет? Ответа не было", — говорит Кошко.
Наследника эмигрантов позиция украинских националистов удивляет своей противоречивостью. "Во Франции есть украинки, работающие преподавательницами русского языка. Когда я услышал от них, что русский язык на Украине нужно запретить, то не мог поверить своим ушам. Ведь это же их труд. Я возразил, сказал, что язык — это богатство, что во многих странах говорят сразу на нескольких языках. Вот, например, сенегальцы не страдают от того, что владеют французским. Украинки накинулись на меня: "Вы что, сравниваете нас с неграми?" Я и забыл, что в этой среде еще не избавились от расизма", — разводит руками представитель русской общины.
"Россию обвиняют во всех преступлениях"
"Мы ни в коей мере не отказываемся от защиты тех ценностей, на которых нас воспитывали наши предки, обреченные на изгнание после революции 1917 года. Мы не отказываемся ни от осуждения преступных деяний большевиков и их преемников, ни от восстановления исторической правды о том страшном времени. Но это не значит, что мы можем смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой в адрес современной России, ее руководства и ее президента, которых подвергают санкциям и смешивают с грязью вопреки элементарному здравому смыслу", — заявили потомки белых.
Среди подписавших обращение — директор Бельгийско-люксембургской торговой палаты по связям с Россией, Белоруссией и Казахстаном Аркадий Арианов. Его дед — ученый, врач, один из основателей службы скорой медицинской помощи в Российской империи.
В разговоре с РИА Новости Арианов рассказал, что неприятно поражен реакцией украинских властей на его политические взгляды: "Я и автоматически мое окружение были объявлены преступниками против украинской власти и включены в черный список сайта "Миротворец". Невероятно! У меня не укладывается в голове, что ЕС и США при их приверженности демократии не потребовали от Украины заморозить работу этого сайта, напрямую призывающего к убийствам". Представителя бельгийского истеблишмента возмущают хакерские атаки украинских националистов с целью получения личной информации. Таким путем персональные данные потомков белых, поддержавших Россию, и в частности Арианова, были добыты и выложены в открытый доступ на "Миротворце".
"Я считаю, что большая часть белой эмиграции считает возвращение Крыма Россией справедливым. Нельзя пройти мимо того, что именно Киев не соблюдает Минские соглашения, и это делает санкции против России в особенности нелогичными. По сути дела, эти ограничения служат только желаниям американцев", — резюмирует Арианов.
"Санкции невыгодны самому Западу"
"Непросто ответить на вопрос о политической позиции наследников белых эмигрантов. Есть те, кто согласен с позицией России по Крыму и Украине. Они, конечно, возмущены", — рассказал РИА Новости гражданин Франции князь Александр Жевахов. Потомок русских аристократов был советником и заместителем аппарата министра внутренних дел Франции Мишель Алио-Мари в кабинете Франсуа Фийона в 2000-е годы.
По его оценке, в последнее время тон задает "средняя линия", основанная на сугубо прагматических аргументах. "Среди потомков эмигрантов многие рассуждают так: эмбарго преодолеть нельзя, французские сыры вытеснены с российского рынка местными производителями — это невыгодно самому Западу", — резюмирует Жевахов.