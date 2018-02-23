Женщина у памятной доски В память о соотечественниках, вынужденных покинуть Родину в 1920 году на Графской пристани в Севастополе

Женщина у памятной доски В память о соотечественниках, вынужденных покинуть Родину в 1920 году на Графской пристани в Севастополе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. Потомки русских эмигрантов первой волны приветствовали воссоединение России с Крымом. Именно от берегов этого полуострова их предки отправились на чужбину в 1920 году. Теперь, когда внуки и правнуки изгнанников посещают Крым, они попадают под санкции новой киевской власти. В списке украинского сайта "Миротворец" — десятки граждан стран Евросоюза русского происхождения. Некоторым из них теперь прямо угрожают убийством, а их личные данные похищают.

"Говорили, что нужно резать москалей"

Среди тех, кто лично столкнулся с недоброжелательностью украинских националистов, — один из лидеров русской общины во Франции Дмитрий Кошко (в 2016 году он получил и российский паспорт). Его дед возглавлял полицейский сыск в Москве. Образ детектива-интеллектуала вдохновил создателей фильма "Короли российского сыска", вышедшего на экраны в 1990-е годы. Главную роль в той картине сыграл Армен Джигарханян.

Кошко-младший рассказал РИА Новости о столкновениях с украинцами после возвращения Крыма. "Во Францию приезжает много выходцев из этой страны, и часто это небогатые люди, у которых нет работы. В большинстве своем к ним нет претензий, но и неприятные личности встречаются. В Латинском квартале в Париже у нас был русский ресторан. На него стали нападать украинские хулиганы: скандалили по вечерам, протыкали шины, заклеивали замки, и все закончилось скверно. Заведение закрылось, владельцы уехали. Это тем более абсурдно, ведь жена хозяина была украинка", — делится неприятными воспоминаниями Кошко.

"От сторонников Майдана можно слышать, что они будут резать москалей. Я спросил их: в вашей стране призывают в армию, почему же вы не пошли в нее, а отправились сюда, во Францию, где никакой войны нет? Ответа не было", — говорит Кошко.

Наследника эмигрантов позиция украинских националистов удивляет своей противоречивостью. "Во Франции есть украинки, работающие преподавательницами русского языка. Когда я услышал от них, что русский язык на Украине нужно запретить, то не мог поверить своим ушам. Ведь это же их труд. Я возразил, сказал, что язык — это богатство, что во многих странах говорят сразу на нескольких языках. Вот, например, сенегальцы не страдают от того, что владеют французским. Украинки накинулись на меня: "Вы что, сравниваете нас с неграми?" Я и забыл, что в этой среде еще не избавились от расизма", — разводит руками представитель русской общины.

"Россию обвиняют во всех преступлениях"

В 2014 году потомки первых эмигрантов подписали коллективное обращение "О солидарности с Россией в час украинской трагедии". "В агрессивной враждебности, распространяемой сегодня против России, нет ничего рационального. Политика двойного стандарта переходит все разумные пределы. Россию обвиняют во всех преступлениях, без доказательств, априорно, тогда как другие страны пользуются возмутительным снисхождением, в том числе в том, что касается соблюдения прав человека", — говорится в документе.

"Мы ни в коей мере не отказываемся от защиты тех ценностей, на которых нас воспитывали наши предки, обреченные на изгнание после революции 1917 года. Мы не отказываемся ни от осуждения преступных деяний большевиков и их преемников, ни от восстановления исторической правды о том страшном времени. Но это не значит, что мы можем смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой в адрес современной России, ее руководства и ее президента, которых подвергают санкциям и смешивают с грязью вопреки элементарному здравому смыслу", — заявили потомки белых.

© Фото из личного архива Аркадия Арианова Аркадий Арианов, потомок русских эмигрантов первой волны © Фото из личного архива Аркадия Арианова Аркадий Арианов, потомок русских эмигрантов первой волны

Среди подписавших обращение — директор Бельгийско-люксембургской торговой палаты по связям с Россией, Белоруссией и Казахстаном Аркадий Арианов. Его дед — ученый, врач, один из основателей службы скорой медицинской помощи в Российской империи.

В разговоре с РИА Новости Арианов рассказал, что неприятно поражен реакцией украинских властей на его политические взгляды: "Я и автоматически мое окружение были объявлены преступниками против украинской власти и включены в черный список сайта "Миротворец". Невероятно! У меня не укладывается в голове, что ЕС и США при их приверженности демократии не потребовали от Украины заморозить работу этого сайта, напрямую призывающего к убийствам". Представителя бельгийского истеблишмента возмущают хакерские атаки украинских националистов с целью получения личной информации. Таким путем персональные данные потомков белых, поддержавших Россию, и в частности Арианова, были добыты и выложены в открытый доступ на "Миротворце".

"Я считаю, что большая часть белой эмиграции считает возвращение Крыма Россией справедливым. Нельзя пройти мимо того, что именно Киев не соблюдает Минские соглашения, и это делает санкции против России в особенности нелогичными. По сути дела, эти ограничения служат только желаниям американцев", — резюмирует Арианов.

"Санкции невыгодны самому Западу"

Поддержку России оказывает преимущественно старшее поколение русской диаспоры. Дальние потомки первой волны эмиграции обычно не готовы высказываться на политические темы. Многие дают понять, что в западном обществелучше сохранять дистанцию с родиной предков.

"Непросто ответить на вопрос о политической позиции наследников белых эмигрантов. Есть те, кто согласен с позицией России по Крыму и Украине. Они, конечно, возмущены", — рассказал РИА Новости гражданин Франции князь Александр Жевахов. Потомок русских аристократов был советником и заместителем аппарата министра внутренних дел Франции Мишель Алио-Мари в кабинете Франсуа Фийона в 2000-е годы.

По его оценке, в последнее время тон задает "средняя линия", основанная на сугубо прагматических аргументах. "Среди потомков эмигрантов многие рассуждают так: эмбарго преодолеть нельзя, французские сыры вытеснены с российского рынка местными производителями — это невыгодно самому Западу", — резюмирует Жевахов.