США подтверждают, что нападавший на посольство в Черногории погиб

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США подтверждают, что нападавший на американское посольство в Черногории погиб, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Нападавший был убит на месте, вероятно, собственной взрывчаткой", — сказала Науэрт.

По ее словам, у госдепа нет данных о том, чтобы нападение было частью какой-то более широкой угрозы. Консульский отдел посольства в Подгорице был в четверг закрыт, хотя посольство открыто для экстренных услуг гражданам США, уточнила Науэрт. По ее словам, США сотрудничают с правоохранительными органами Черногории и благодарны им за помощь.

По официальным данным, в ночь на четверг в 0.30 (02.30 мск) неизвестный кинул в сторону комплекса американского посольства в Подгорице взрывное устройство, предположительно ручную гранату, после чего покончил с собой.