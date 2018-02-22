Корабль и вертолет британских ВМС сопровождали российский конвой в Ла-Манше

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Британские ВМС направили патрульный корабль и вертолет для сопровождения российских военных кораблей, проходящих через Ла-Манш, говорится в заявлении Королевского флота.

Сообщается, что российский конвой в Ла-Манше состоял из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". Для их сопровождения вышел сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat.

В заявлении отмечается, что корабль Mersey был переброшен для выполнения новой задачи из района, где британские моряки несли дежурство по охране рыболовных промыслов. До вхождения в Ла-Манш российскую флотилию сопровождали корабли ВМС Франции.

Ранее начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга сообщил, что корабль "Александр Отраковский" вышел в дальний поход из Севермороска 12 сентября 2017 года. В течение пяти месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода "Александр Отраковский" прошел несколько десятков тысяч морских миль. Его возвращение в базу состоится в первой половине марта.