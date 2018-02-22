Трамп призвал оперативно реагировать на подозрительное поведение школьников

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Необходимо оперативно реагировать на предупреждения со стороны граждан по поводу подозрительных действий учащихся, их психического здоровья, чтобы предотвратить трагедии, подобные тому, что произошло во Флориде, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с местными и федеральными властями, посвященной безопасности в школах.

Президент комментировал трагедию в школе городка Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, где жертвами стрельбы стали 17 человек. Нападение устроил бывший ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения.

"Мы хотим быть уверенными, когда мы видим предупреждения, что мы оперативно реагируем… Этот парень был просто психом", — сказал он. И добавил, что решение проблемы не ограничивается реагированием на предупреждения, но влечет и изменения в области продажи оружия.

Согласно данным американских СМИ, Круз испытывал проблемы с психическим здоровьем. Он был исключен из этой школы в связи с систематическим нарушением дисциплины, а так же публиковал в своих соцсетях угрозы в адрес ее учеников. Кроме того, о подозрительном поведении Круза поступали жалобы в ФБР от граждан. Однако дальнейшего хода этому так и не было дано. 19-летний подросток в итоге легально приобрел оружие, с помощью которого расправился с учениками своей бывшей школы.