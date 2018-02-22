Франция настаивает на сохранении иранского ядерного соглашения

ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция настаивает на сохранении иранской ядерной сделки, несмотря на критику соглашения президентом США Дональдом Трампом, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в четверг в национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

"Позиция Франции известна, но я ее напомню: Франция считает, что соглашение по иранской ядерной программе должно быть сохранено. Это крепкое соглашение, которое гарантирует, что иранская программа не обернется в сторону военных целей. Мы не хотим обсуждать заново это соглашение, мы считаем его хорошим с точки зрения Европы, Ближнего Востока, международного сообщества и режима нераспространения (ядерного оружия)", — сказал министр.

Ле Дриан отметил, что с США ведутся переговоры, "чтобы понять, как реагировать на их опасения, сохранив при этом соглашение". В переговорах также участвуют остальные члены шестерки переговорщиков, выработавших соглашение (Россия, Китай, Германия, Британия) и представители ЕС.

В октябре 2017 года Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" иранской сделки. Он также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

В середине января 2018 года Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом в Белом доме сообщили, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Президент США также потребовал от ЕС участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, глава Белого дома назвал Иран "главным спонсором терроризма" и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.