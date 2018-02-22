Трамп назвал руководителей стрелковой ассоциации США великими патриотами

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "великими патриотами" руководителей Национальной стрелковой ассоциации (NRA), которая является главным лоббистом сохранения в стране свободного оборота оружия.

"То, что многие люди не понимают или не хотят понимать, заключается в том, что Уэйн, Крис и люди, которые так много работают в NRA, являются замечательными людьми и великими американскими патриотами. Они любят нашу страну и поступят правильно. Сделаем Америку снова великой!", — написал Трамп в Twitter

Упомянутые президентом люди — это исполнительный вице-президент NRA Уэйн Лапьер и исполнительный директор лоббистского подразделения ассоциации Крис Кокс. Оба выступают против попыток введения в стране мер по усилению контроля над оборотом оружия.

На прошлой неделе в США с новой силой возобновились дискуссии об ограничениях оборота оружия на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где 19-летний бывший ученик застрелил 17 человек.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

Сейчас в США судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы.

Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие. Однако после трагедии во Флориде президент выступил с инициативой запретить продажу оружия лицам до 21 года и запретить устройства, повышающие скорострельность оружия.