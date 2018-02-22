В ходе израильского рейда на Западном берегу Иордана погиб палестинец

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 22 фев — РИА Новости. Палестинец скончался после того, как его задержали израильские военные, проводившие минувшей ночью рейд в городе Иерихоне на Западном берегу реки Иордан, сообщили конфликтующие стороны.

Они по-разному описывают произошедшее. Военные говорят, что мужчина набросился с металлическим прутом и ножом на солдат, которые были вынуждены в ответ применить огнестрельное оружие. Официальное палестинское агентство ВАФА, ссылаясь на родственников и очевидцев, пишет, что местного жителя "жестоко избили" после задержания, и не упоминает об агрессивных действиях с его стороны.

"Минувшей ночью при проведении операции по задержанию подозреваемых в городе Иерихоне палестинец, вооруженный металлическим прутом, бросился к израильским военнослужащим с намерением на них напасть. Реагируя на непосредственную угрозу, войска открыли огонь в направлении нападавшего, вступили с ним в схватку на близкой дистанции и смогли его остановить. При нем был также найден нож", — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Военные говорят, что доставили палестинца в больницу, где медики позднее констатировали его смерть. "Обстоятельства происшествия проверяются", — сообщила армейская пресс-служба.

Агентство ВАФА пишет, что в погибшем опознали 33-летнего жителя Иерихона Ясина Омара Сараде.

Палестинские СМИ распространили запись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина бежит в направлении израильских военных с неким массивным предметом в руках. Его, по-видимому, останавливает выстрел в упор, после чего на упавшего палестинца набрасываются несколько солдат, избивая его ногами и автоматами. На завершающих кадрах военные несут тело и грузят в свой автомобиль.

Агентство цитирует главу управления по делам заключенных Иссу Караке, который назвал случившееся "преступлением, казнью и предумышленным убийством". Он сообщил, что паталогоанатомическая экспертиза будет проводиться дважды: первый раз в Израиле в присутствии эксперта-палестинца, второй — после того, как тело будет возвращено семье.