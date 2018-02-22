На Украине начнут тестировать сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал в четверг строительство в Днепре (бывший Днепропетровск) тестовой площадки для сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop, сообщает интернет-издание "Экономическая правда".

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час.

"Мы создаем центр транспортных инноваций, который даст научное обоснование, разработает технологию и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития в Украине такого вида транспорта, как Hyperloop", — цитирует министра издание.

По его словам, площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук Украины, госпредпрития "Южмаш", "Укроборонпром", компании "Unit City", "Интерпайп".